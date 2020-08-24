«Локомотив» интересуется игроком «Рубина» Коноваловым
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Московский «Локомотив» интересуется игроком казанского «Рубина» Игорем Коноваловым, сообщает «РБ-Спорт».
«Железнодорожники» ищут замену хавбеку Дитрию Баринову, который выбыл на длительный срок из-за травмы крестообразных связок.
За клуб из Татарстана Коновалов провел 69 матчей, забив 2 мяча.
Также красно-зеленые рассматривают кандидатуру Александра Трошечкина из «Химок».
Ранее Баринов поблагодарил болельщиков и партнеров за поддержку.