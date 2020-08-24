Смертин прокомментировал новость о том, что фанаты «Спартака» оскорбляли Гильерме на почве расизма

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал новость о том, что фанаты московского «Спартака» оскорбляли вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме на почве расизма, передает Sport24.

Напомним, красно-белые встречались с «железнодорожниками» 23 августа.

«Подобное поведение неприемлемо не только на стадионе, но и в обществе в целом. Многие услышат, что кричат несколько провокаторов и начинают повторять, не задумываясь, о чем речь», — сказал Смертин.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС закрыл фанатскую трибуну «Спартака» на один матч.

Смертин отметил, что в случае рецидива наказание может быть намного жестче.

Ранее «Спартак» получил дисциплинарное наказание из-за расистских скандирований.