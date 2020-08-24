«Краснодар» разочарован тем, что «Зенит» в последний момент отказался покупать Адамова

Петербургский «Зенит» отказался покупать вратаря «Краснодара» Дениса Адамова, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что сине-бело-голубые получили от «быков» соглашение на трансфер, а также заключили с голкипером личный контракт.

В последний момент клуб с берегов Невы отказался от сделки.

«Краснодар» разочарован поведением «Зенита». На место Адамова клуб уже приобрел Евгения Городова.



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