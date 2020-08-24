Джикия напомнил о принципиальности встреч против «Локомотива»

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался об игре против «Локомотива» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, каждая игра против «железнодорожников» является отличным способом напомнить о себе.

«Эти матчи всегда принципиальные для меня. Но нет никакой злости. Я был десять лет в «Локомотиве», там не получилось», — сказал капитан «Спартака».

Напомним, что Джикия несколько лет выступал за молодежную команду красно-зеленых, однако дебютировать в основе ему так и не удалось.

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