В новом сезоне КХЛ ужесточатся правила

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ужесточит правила в предстоящем сезоне. Об этом сообщает Sport24.

Как заявил главный арбитр лиги Алексей Анисимов, любые оспаривания решений рефери по ходу матча будут наказываться дополнительным малым штрафом. Если хоккеист не отреагирует и на это предупреждение, то затем последует дисциплинарный штраф.

Также будут засчитываться голы в намеренно сдвинутые защитником ворота, если речь будет идти о реальных шансах взятия ворот.

Ранее сообщалось, что в очередном матче розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Вегас Голден Найтс» обыграл «Ванкувер Кэнакс».