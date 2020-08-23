Уайт прокомментировал поражение от Поветкина

Британский боксер Диллиан Уайт прокомментировал поражение от россиянина Александра Поветкина, передает Sky Sports.

Напомним, Поветкин победил, отправив соперника в нокаут.

«Отличный бой. Поветкин — молодец. Знаю, что могу его победить. Я демонстрировал это с первого раунда, но, конечно, он очень опытен. Ему удалось выбросить один из лучших ударов в карьере», — сказал Уайт.

Спортсмен отметил, что тяжелый вес полон драмы, взлетов и падений.



Ранее Николай Валуев оценил победный удар Поветкина.