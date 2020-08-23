Карпин жестко отреагировал на уход Попова из «Ростова»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на уход футболиста «Ростова» Ивелина Попова из команды, передает пресс-служба желто-синих.

«Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас ни один игрок не будет играть по 90 минут все игры», — сказал Карпин.

Специалист отметил, что ему никто не должен говорить кто, когда и сколько должен играть.

Напомним, болгарин перешел в «Сочи».



Ранее Попов раскритиковал руководство «Ростова» после перехода в «Сочи».