Радулов признан первой звездой матча «Колорадо» — «Даллас»

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов признан первой звездой первого матча второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш».

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 5:3 в пользу техасского клуба. Россиянин оформил дубль и отметился результативной передачей.

Вторым стал нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. В его активе две заброшенные шайбы и одна передача.

Третьей звездой матча признан Джейми Бенн, который отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что три очка Радулова помогли «Далласу» победить «Колорадо».