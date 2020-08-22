Юран прокомментировал итоги матча «Химки» — «Ахмат»

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал итоги матча подмосковной команды против грозненского «Ахмата», передает «СЭ».

Грозненская команда победила со счетом 2:1.

«Смотрю каждый матч и переживаю за парней. Мы проделали хорошую работу. Сегодня вели 1:0 у «Ахмата», но не забили пенальти. В итоге — две красные и проиграли», — сказал Юран.

Специалист добавил, что пока прошло четыре тура, но с каждым потерянным очком будет сложнее.



Ранее «Химки» уступили «Ахмату» в матче РПЛ.