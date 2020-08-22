Самедов рассказал о том, что Нью-Йорк показался ему грязным городом
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Экс-футболист сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от поездки в США.
«Настолько Нью-Йорк грязный мне показался. Я летал туда спорт посмотреть. Но именно насколько он грязный, сколько я там бомжей увидел, бездомных людей, которые на улице лежат», — сказал Самедов на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.
Спортсмен отметил, что хочет еще раз побывать в США.
Ранее Самедов рассказал о конфликтах в московском «Спартаке» после чемпионского сезона.