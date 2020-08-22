Самедов рассказал о том, что Нью-Йорк показался ему грязным городом

Экс-футболист сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от поездки в США.

«Настолько Нью-Йорк грязный мне показался. Я летал туда спорт посмотреть. Но именно насколько он грязный, сколько я там бомжей увидел, бездомных людей, которые на улице лежат», — сказал Самедов на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Спортсмен отметил, что хочет еще раз побывать в США.



Ранее Самедов рассказал о конфликтах в московском «Спартаке» после чемпионского сезона.