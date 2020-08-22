Видео: талисман «Урала» упал с мотоцикла перед матчем с «Краснодаром»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Шмель, который является талисманом екатеринбургского клуба «Урал», упал с мотоцикла перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

Видео курьезного эпизода появилось в Instagram РПЛ.

«Надеемся, с ним все в порядке», — говорится в сообщении.

Напомним, футболисты «Урала» обыграли «быков» со счетом 1:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Урал» переиграл «Краснодар» в матче чемпионата России.