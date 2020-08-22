Капитан «Манчестер Юнайтед» Магуайр выпущен из-под стражи

Капитан «Манчестер Юнайтед», защитник сборной Англии Гарри Магуайр выпущен из-под стражи, сообщает Newsit.gr.

Футболист был отпущен прокуратурой Сироса и может вернуться в Англию.

Игрок был арестован на острове Миконос в Греции. Он вступил в конфликт с британскими туристами около одного из баров, после чего оказал сопротивление прибывшим сотрудникам полиции. На Магуайра было заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на капитана «Манчестер Юнайтед» Магуайра заведено уголовное дело.