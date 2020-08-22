Три российских биатлониста перешли в сборную Румынии

Российские биатлонисты Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин и Елена Чиркова перешли в сборную Румынии, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировали в Федерации биатлона Румынии.

«Оськин, Толмачева и Чиркова получили все необходимые документы для выступления за сборную Румынии, в том числе гражданство страны», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что для оформления перехода не требовалось согласие Союза биатлонистов России (СБР), потому что Толмачева, Оськин и Чиркова не выступали в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее сообщалось, что Польховский рекомендован на пост главного тренера сборной России по биатлону.