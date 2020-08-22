Полузащитник «Манчестер Юнайтед» стал лучшим бомбардиром Лиги Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал лучшим бомбардиром Лиги Европы, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На счету хавбека восемь забитых мячей. Английский клуб покинул розыгрыш турнира на стадии 1/8 финала.

Вторым в списке лучших бомбардиров стал форвард «Интера» Ромелу Лукаку (семь голов).

Турнир выиграла испанская «Севилья», которая стала победителем Лиги Европы в рекордный шестой раз. В финале турнира команда обыграла «Интер».

Ранее сообщалось, что Регилон встретил победу в Лиге Европы со слезами на глазах.