«Севилья» установила рекорд по продолжительности серии игр без поражений

Андалусийская «Севилья» одержала победу над миланским «Интером» в финале Лиги Европы.

Встреча прошла в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» и завершилась победой номинальных хозяев с минимальным счетом 3:2.

Таким образом, подопечные Хулена Лопетеги сыграли 21 матч подряд без поражений. Данный показатель является лучшим за всю историю клуба.

Отметим, что прошлая неудача случилась в матче Ла Лиги против «Сельты» (1:2), который состоялся 9 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку продлил рекордную голевую серию в Лиге Европы.