«Севилья» и «Интер» объявили составы на финальный матч Лиги Европы
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«Севилья» и миланский «Интер» определились со стартовыми составами на финальный матч Лиги Европы.
Стартовый состав «Севильи»: Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Хордан, Фернандо, Банега, Окампос, Л. де Йонг, Сусо.
Стартовый состав «Интера»: Ханданович, Бастони, де Врей, Годин, Янг, Гальярдини, Брозович, Барелла, Д'Амброзио, Мартинес, Лукаку.
Встреча между «Севильей» и «Интером» пройдет в Кельне. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 22.00 мск.
Ранее нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Севильи».