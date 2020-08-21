Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова определится с участием в Кубке России после контрольных прокатов национальной команды.

«Загитова будет определяться с тем, будет ли она выступать на этапах Кубка России после контрольных прокатов. В прокатах она будет участвовать», — цитирует Когана РИА «Новости».

Загитова завоевала золото Олимпиады 2018 года в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Загитова не заявлена для участия в Кубке России.