Гурьянов — первый россиянин, забросивший 4 шайбы в матче Кубка Стэнли

В очередном матче розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Даллас Старз» обыграл «Калгари Флэймс».

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плейс» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой номинальных гостей со счетом 3:7.

Российский нападающий «звездных» Денис Гурьянов стал автором четырех шайб в этой игре. Данный результат позволил ему стать первым россиянином, которому покорилась данная отметка в розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли.

Всего в лиге, помимо Гурьянова, еще 34 хоккеиста смогли оформить четыре или больше голов в одной игре.

Напомним, что все команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проводят оставшиеся матчи в двух городах (Торонто и Эдмонтоне), чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Айлендерс» в пятом матче серии Кубка Стэнли.