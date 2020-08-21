Чемпион мира по вольной борьбе выгнал со свадьбы свою невесту
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Российский чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков выгнал со свадьбы свою невесту, сообщает телеканал НТВ.
Отмечается, что в разгар торжественного мероприятия гостям поступили видео, на которых невеста спортсмена позирует в неподобающем виде. Отправитель заявил, что Сидакова работала в эскорте.
Борец выгнал избранницу из ресторана. Родственники увезли спортсмена за город.
Ранее российские борцы установили рекорд на чемпионате мира.