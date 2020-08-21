Чемпион мира по вольной борьбе выгнал со свадьбы свою невесту

Российский чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков выгнал со свадьбы свою невесту, сообщает телеканал НТВ.

Отмечается, что в разгар торжественного мероприятия гостям поступили видео, на которых невеста спортсмена позирует в неподобающем виде. Отправитель заявил, что Сидакова работала в эскорте.



Борец выгнал избранницу из ресторана. Родственники увезли спортсмена за город.

Ранее российские борцы установили рекорд на чемпионате мира.