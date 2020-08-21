Боец смешанных единоборств Вадим Немков оценил шансы Александра Емельяненко помириться с братом Федором.

«Помирятся ли они с Федей? Все может быть. Они родные братья. Мне кажется, когда-нибудь да помирятся», — сказал Немков на YouTube-канале «Руки Выше».

Немков отметил, что Александр может вернуться в тренировочный лагерь, если помирится с Федором.



Ранее Федор Емельяненко рассказал о том, что хочет провести поединок против Фабрисиу Вердума.