«Рома» проявляет интерес к Кокорину

«Рома» проявляет интерес к нападающему московского «Спартака» Александру Кокорину. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Нобель Арустамян.

По информации источника, после смены владельца итальянского клуба (на смену Джеймсу Палотте пришел Дэн Фридкин. — прим. «Газеты.Ru»), вопрос потенциального трансфера снова стал актуальным.

Арустамян отметил, что в настоящее время римский клуб не делал официального запроса «Спартаку» по поводу 29-летнего форварда, однако в скором будущем появление подобного обращения не исключено.

Ранее сообщалось, что бразильский защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва близок к переходу в «Фиорентину».