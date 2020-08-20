Хавбек «Краснодара» Классон рассказал о восстановлении после травмы

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал о своих мыслях во время восстановления после серьезной травмы, передает «Чемпионат.com».

В июне 2019 года Классон получил серьезное повреждение — разрыв крестообразной связки — в матче национальной сборной Швеции. С тех пор футболист не выходил на поле 14 месяцев, а вернулся в поединке третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом». Тренерский штаб «Краснодара» выпустил Классона на замену за 15 минут до конца игры.

«Когда так долго не играешь, конечно, тебе бывает очень плохо, больно, а в голову лезут мысли, что ты больше не сможешь вернуться на поле. Думаешь: «Окей, это все. Я больше не смогу вернуться туда, где я был».

Но наступает следующий день, находишь в себе силы, и плохие мысли сменяются положительными», — поделился он.

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