СМИ: «Спартак» готов предложить €10 млн за форварда «Порту»
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Московский «Спартак» заинтересован в трансфере нападающего португальского «Порту» Франсиску Соареса, сообщает A Bola.
По информации источника, столичный клуб готов предложить за нападающего €10 млн. При этом команду из Португалии такое предложение не устраивает, потому что «Порту» хочет на €5 млн больше.
В сезоне-2019/20 Соарес сыграл в 48 матчах за «Порту», забил 19 мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Кокорин может не сыграть за «Спартак» до сентября.