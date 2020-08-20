СМИ: «Спартак» готов предложить €10 млн за форварда «Порту»

Московский «Спартак» заинтересован в трансфере нападающего португальского «Порту» Франсиску Соареса, сообщает A Bola.

По информации источника, столичный клуб готов предложить за нападающего €10 млн. При этом команду из Португалии такое предложение не устраивает, потому что «Порту» хочет на €5 млн больше.

В сезоне-2019/20 Соарес сыграл в 48 матчах за «Порту», забил 19 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Кокорин может не сыграть за «Спартак» до сентября.