«Торино» купил футболиста, которым интересовался «Локомотив»

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Итальянский «Торино» купил футболиста «Милана» Рикардо Родригеса, передает пресс-служба команды в Twitter.

Напомним, Родригесом интересовался московский «Локомотив».

В составе красно-черных защитник выступал с 2017 года, проведя за клуб 93 матча.

Ранее журналист Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход игрока «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».