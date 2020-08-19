«Торино» купил футболиста, которым интересовался «Локомотив»
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Итальянский «Торино» купил футболиста «Милана» Рикардо Родригеса, передает пресс-служба команды в Twitter.
Напомним, Родригесом интересовался московский «Локомотив».
В составе красно-черных защитник выступал с 2017 года, проведя за клуб 93 матча.
Ранее журналист Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход игрока «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».
Rodriguez al Toro! #WelcomeRodriguez #SFT pic.twitter.com/Ugf3bl9b21— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 19, 2020