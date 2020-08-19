Смольников поделился эмоциями от перехода в «Краснодар»

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников поделился эмоциями от перехода в команду, передает официальный сайт «быков».

«Эмоции от возвращения в команду самые положительные. В этом году вообще всё очень быстро — прошлый сезон закончился, сразу начался новый. Времени на раскачку нет», — сказал Смольников.

Футболист добавил, что ему хочется побороться за чемпионство и попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, Смольников уже выступал за клуб из Краснодара с 2012 по 2013 год.



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