«Вегас» переиграл «Чикаго» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:3. В составе победителей отличились Макс Пасиоретти, Марк Стоун, Алек Мартинес и Алекс Так. У проигравшей команды шайбы забросили Джонатан Тэйвз, Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн.

«Вегас» переиграл соперника в серии до четырех побед — 4-1. Во втором раунде «рыцари» встретятся с победителями пары «Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ. Кубок Стэнли. Запад. 1/4 финала. 5-й матч

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго, США) — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

0:1 — Тэйвз (Кубалик, Саад) — 10:32

0:2 — Дебринкэт (Строум, Мерфи) — 18:19

1:2 — Пасиоретти (Макнэбб, Карлссон) — 19:29

2:2 — Стоун (Карлссон, Пасиоретти) — 20:57

2:3 — Кейн (Каджула) — 24:02

3:3 — Мартинес (Смит, Шмидт) — 27:28 (5x4)

4:3 — Так (Маршессо, Теодор) — 41:34