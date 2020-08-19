Экс-президент «Локомотива» хвалебно высказался о Миранчуке
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщают «Известия».
По его словам, в составе «железнодорожников» по большому счету нет игроков, способных забивать голы в ворота оппонентов.
«Крыховяк как-то потух после коронавирусной паузы, Смолов после возвращения из Испании не может себя найти.
Поэтому Миранчук берет инициативу на себя и часто оказывается на ведущих ролях. Это результат большой работы», — сказал Наумов.
Ранее сообщалось, что в «Химках» опровергли информацию о потенциальной отставке главного тренера Дмитрия Гунько.