Мусаев выразил недовольство судейством в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев по окончании победного матча против тульского «Арсенала» выразил недовольство судейством в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Sports.ru.

По его мнению, отечественные арбитры слишком часто злоупотребляют тем, что не фиксируют очевидные нарушения, вследствие чего игроки получают предупреждения за излишние разговоры и несдержанность.

Игру против «канониров» Мусаев назвал непростой, но отметил, что его подопечным удавалось неплохо комбинировать и забить красивые мячи.

Ранее сообщалось, что президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелайфи прокомментировал победу над «РБ Лейпциг» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2019/20.