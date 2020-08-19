«ПСЖ» — пятая команда из Лиги 1, добравшаяся до финала Лиги чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл немецкий «РБ Лейпциг» в полуфинальном матче розыгрыша Лиги чемпионов.

Столичная команда стала пятой в истории своего национального чемпионата, сумевшей добраться до решающего матча в самом престижном клубном европейском турнире. Об этом сообщает журналист Мохаммед Али.

До этого подобное достижение покорялось «Реймсу» (в 1956 и 1959 году), «Сент-Этьену» (1976), «Марселю» (1991, 1993) и «Монако» (2004).

Отметим, что трофей удалось завоевать лишь «Марселю» 27 лет назад.

Ранее сообщалось, что президент каталонской «Барселоны» Хосеп Бартомеу высказался о будущем Лионеля Месси в клубе.