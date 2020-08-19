Мбаппе и Неймар зажгли в раздевалке «ПСЖ»: видео
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Французский «Пари Сен-Жермен» опубликовал в клубном Twitter эмоциональное видео, на котором нападающие Килиан Мбаппе и Неймар бурно празднуют выход своего клуба в финал Лиги чемпионов.
После разгромной победы над «РБ Лейпциг» со счетом 3:0, игроки принялись исполнять песни и заряды, посвященные столичному коллективу.
Напомним, что соперником подопечных Томаса Тухеля в воскресной игре станет победитель матча «Бавария» — «Лион».
Ранее сообщалось, что хавбек сборной Аргентины Анхель Ди Мария признан лучшим игроком матча против «РБ Лейпциг» .
��— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 18, 2020
�� @neymarjr / @KMbappe pic.twitter.com/hdlA0boRC0