Мбаппе и Неймар зажгли в раздевалке «ПСЖ»: видео

Французский «Пари Сен-Жермен» опубликовал в клубном Twitter эмоциональное видео, на котором нападающие Килиан Мбаппе и Неймар бурно празднуют выход своего клуба в финал Лиги чемпионов.

После разгромной победы над «РБ Лейпциг» со счетом 3:0, игроки принялись исполнять песни и заряды, посвященные столичному коллективу.

Напомним, что соперником подопечных Томаса Тухеля в воскресной игре станет победитель матча «Бавария» — «Лион».

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Аргентины Анхель Ди Мария признан лучшим игроком матча против «РБ Лейпциг» .