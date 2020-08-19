Нагельсманн остался доволен сезоном «Лейпцига» в Лиге чемпионов

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн высказался по окончании полуфинального матча Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, подопечные Томаса Тухеля заслужили место в решающей игре, так как провели качественный матч и одержали закономерную победу.

Нагельсманн отметил, что его команде было трудно вернуться в игру после второго пропущенного мяча, так как «ПСЖ» не дает пространства для развития своих атак.

В конце немецкий специалист выразил удовлетворение сезоном «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария оценил свой выход в финал Лиги чемпионов.