Дубль Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

В очередном матче розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли 2020 года «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Торонто на арене «Скотиабанк» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных гостей с минимальным счетом 2:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились россияне Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. На счету последнего два гола.

У проигравшей команды отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 1:3 в пользу «островитян».

Напомним, что все команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проводят оставшиеся матчи в двух городах (Торонто и Эдмонтоне), чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» пожелал скорейшего выздоровления наставнику Милошу Ржиге.