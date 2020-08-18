Умер Дэйл Хаверчук

Умер член Зала хоккейной славы Дэйл Хаверчук, сообщает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ему было 57 лет. Осенью 2019 года стало известно о том, что спортсмен болен раком.

«Мы выражаем свои соболезнования его жене, троим детям и бесчисленным товарищам по команде и фанатам, которым посчастливилось увидеть его игру и назвать его другом», — сказал комиссионер лиги Гэри Беттмэн.



Ранее умер экс-футболист московского «Спартака» Иван Варламов.