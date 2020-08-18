Арустамян прокомментировал возможный переход Миранчука в «Аталанту»

Журналист Нобель Арустамян прокомментировал возможный переход игрока московского «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».

«Сделка не близка к завершению: не согласован личный контракт с Алексеем, есть расхождения по сумме трансфера. Но «Аталанта» заинтересована в игроке», — написал Арустамян в своем Telegram-канале .

Арустамян отметил, что итальянцев удивляет тот факт, что в контракте игрока указана сумма отступных в €8 млн, а Василий Кикнадзе обозначает в разговоре сумму в €20 млн.

«Аталанта» в последний раз предложила €10 млн, учитывая все факторы», — добавил журналист.

Ранее сообщалось о том, что Миранчук согласился на переход в «Аталанту».