Стали известны составы на матч «Краснодар» — «Арсенал»
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Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и тульским «Арсеналом».
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Кайо, Кабелла, Вандерсон, Берг, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон.
«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Денисов, Чаушич, Костадинов, Ковалев, Луценко, Беляев, Бауэр, Горбатенко, Лесовой.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось о том, что наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско не полетел на матч РПЛ против «Уфы».