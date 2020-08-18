Стали известны стартовые составы на матч «Тамбов» — «Химки»
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Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и «Химками».
«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Обухов, Костюков, Карапетян, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Карасев.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Полярус, Дядюн, Алиев, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось о том, что Доменико Тедеско не полетел со «Спартаком» на игру против «Уфы».