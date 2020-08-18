Стали известны стартовые составы на матч «Сочи» — «Рубин»

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Стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и казанским «Рубином».

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Набиуллин, Нобоа, Жоаозиньо, Новосельцев, Мевля, Бурмистров, Полоз.

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Йевтич, Абильдгор, Игнатьев, Старфельт, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Давиташвили.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

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