Экс-футболист «Локомотива» Жоау Мариу поделился впечатлениями от России

Экс-футболист московского «Локомотива» Жоау Мариу поделился впечатлениями от России, передает AS.

«Я был удивлен. Русские — приветливые и очень внимательные люди. Самым сложным для меня был вопрос коммуникации. Мало кто говорит по-английски. Москва --отличный город», — сказал Мариу.

Португалец отметил, что ему понравился год, который он провел в России.

В составе «железнодорожников» Мариу провел 22 матча, забив один мяч.



Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» не хочет отдавать Федора Смолова в аренду в испанский клуб.