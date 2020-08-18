Игрок «Локомотива» Алексей Миранчук согласился на переход в «Аталанту»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук согласился на переход в бергамскую «Аталанту», сообщает журналист Даниеле Лонго в Twitter.

По информации источника, «железнодорожники» требуют за трансфер €20 млн, однако клубы могут договориться на сумму €18 млн плюс бонусы.

В прошлом сезоне хавбек принял участие в 27 матчах чемпионата России, в которых забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее агент Миранчука рассказал о переговорах «Локомотива» и «Аталанты».