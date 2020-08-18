Гэтжи заявил о готовности провести с Хабибом все пять раундов

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка против действующего обладателя титула Хабиба Нурмагомедова.

«Конечно, я готов провести все пять раундов. Моя основная задача — держать правильную дистанцию, которая не позволит ему атаковать. У меня хорошие навыки борьбы в плане ухода от тейкдаунов, поэтому я буду их использовать», — цитирует американца ТАСС.

Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи запланирован на 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254.

Ранее российский чемпион UFC рассказал о своем гонораре за бой с Гэтжи.