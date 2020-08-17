«Барселона» официально объявила об отставке Сетьена

«Барселона» официально объявила об отставке Энрике Сетьена с поста главного тренера команды.

В заявлении, опубликованном на сайте клуба, говорится, что имя нового наставника будет объявлено в ближайшие дни. Отмечается, что отставка Сетьена является первым решением в рамках реструктуризации команды.

Специалист возглавил клуб в январе 2020 года. Под его руководством сине-гранатовые заняли второе место в чемпионате Испании, а также дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, где потерпели разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман согласовал трехлетний контракт с «Барселоной».