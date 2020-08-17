РФС отстранил арбитра матча «Спартак» — «Сочи» после проверки на полиграфе

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил о результатах проверки на полиграфе арбитров матча первого тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Сочи» (2:2) Василия Казарцева и Алексея Еськова.

«Судейский комитет завершил расследование в отношении судей матча «Спартак» - «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова. Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество», — приводит слова Алаева РИА «Новости».

Генеральный секретарь РФС отметил, что Казарцев отстранен от работы арбитром на неопределенное время.

Ранее мать судьи Казарцева назвала унижением проверку ее сына на полиграфе.