РФС объявил о замене еще одного арбитра матча «Зенит» — ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) в Telegram-канале объявил о замене арбитра Арама Петросяна, который был назначен ассистентом главного судьи в матче третьего тура чемпионата страны между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.

Сообщается, что арбитр получил частичный разрыв икроножной мышцы правой голени во время утренней тренировки. Вместо него на встречу назначен Алексей Ширяев.

Главным арбитром на центральный матч третьего тура назначен Виталий Мешков. Ассистентом судьи также назначен Игорь Демешко, резервным судьей — Алексей Амелин. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Алексей Сухой и его помощник Антон Аверьянов. Инспектор встречи — Эдуард Малый.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге 19 апреля.

Ранее сообщалось, что инспектор матча «Зенит» — ЦСКА заменен из-за подозрения на COVID-19.