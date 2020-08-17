Президент «Барселоны» хочет вернуть Неймара

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу намерен вернуть бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Diario Sport.

Форвард перешел из каталонского клуба во французский в 2017 году за рекордные на тот момент €222 млн. Сообщалось, что «Барселона» была намерена вернуть игрока несколько месяцев назад, однако потом сосредоточилась на трансфере Лаутаро Мартинеса из «Интера».

Теперь Бартомеу вновь заинтересован в возвращении Неймара. За его переход он готов предложить Антуана Гризманна и €50-60 млн.

Ранее сообщалось, что Куман и «Барселона» подпишут контракт на два года.