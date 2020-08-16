Голкипер «ПСЖ» Навас не поможет команде в 1/2 финала Лиги чемпионов
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Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас не сможет помочь команде в матче полуфинала Лиги чемпионов с «Лейпцигом», сообщает Goal.
Вратарь получил травму в четвертьфинальном поединке против итальянской «Аталанты» (2:1) и был заменен на 79-й минуте.
По информации источника, Навас все еще не приступил к тренировкам, поэтому не успеет набрать нужную форму до игры полуфинала, которая состоится 18 августа в 22.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что экс-форвард «ПСЖ» Кавани согласовал контракт с «Бенфикой».