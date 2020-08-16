«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» и вышла в финал Лиги Европы

«Севилья» в полуфинальном противостоянии Лиги Европы победила «Манчестер Юнайтед» и вышла в финал турнира.

Счет в матче открыл полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти на 9-й минуте. На 26-й минуте встречи «Севилья» счет сравняла, отличился хавбек Сусо. На 78-й минуте нападающий Люк де Йонг вывел испанскую команду вперед. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В матче за трофей «Севилья» встретится с победителем пары «Шахтер Донецк» — «Интернационале».

Ранее сообщалось, что «Интер» установил рекорд Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. 1/2 финала

«Севилья» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1

Голы: 0:1 — Фернандеш (пенальти), 9; 1:1 — Сусо, 26; 2:1 — де Йонг, 78