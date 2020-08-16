Свечников пропустил тренировку «Каролины» из-за травмы

Российский форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) »Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников пропустил тренировку из-за повреждения.

Об этом проинформировал сотрудник пресс-службы «Каролины» Майкл Смит в Twitter.

«Андрей Свечников сегодня не готов к тренировке по состоянию здоровья. По этой же причине занятие пропустил Джоэл Эдмундсон», — написал он.

Свечников получил травму в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз». Встречу «Каролина» проиграла, тем самым «Бостон» вышел вперед в серии.

Ранее сообщалось, что Свечников получил травму в матче «Каролины» с «Бостоном».