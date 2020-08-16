Объявлена символическая сборная недели в Лиге чемпионов
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал в Twitter символическую сборную недели в Лиге чемпионов.
Вратарь: Антони Лопеш («Лион»).
Защитники: Робин Госенс («Аталанта»), Маркиньюс («ПСЖ»), Джошуа Киммих («Бавария»).
Полузащитники: Жоау Фелиш («Атлетико»), Филиппе Коутиньо («Бавария»), Уссем Ауар («Лион»), Серж Гнабри («Бавария»).
Нападающие: Мусса Дембеле («Лион»), Роберт Левандовски («Бавария»), Томас Мюллер («Бавария»).
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о выходе «Пари Сен-Жермен» и «Лиона» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Команда недели в #ЛигаЧемпионов! ��— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 16, 2020
Ведь эти парни были в твоей команде Fantasy Football? pic.twitter.com/4lQnkjEIFq