Мать умершего 17-летнего футболиста рассказала подробности трагедии

Мать умершего 17-летнего футболиста Михаила Колосова Виктория рассказала подробности трагедии.

Игрок команды ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» скончался 15 августа во время матча на базе в Рублево. Колосов внезапно потерял сознание, после чего у него начались судороги. Он был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его.

По словам матери, у футболиста не было проблем со здоровьем. Она отметила, что причина смерти пока не установлена. Подробности смерти своего сына она узнала от тренера команды.

«Он сказал, что Миша потерял сознание. Врачи тут же начали оказывать первую помощь, параллельно они вызвали скорую помощь. Только скорая ехала 20 минут. Наверное, в случае, когда у человека останавливается сердце, 20 минут очень долго. Сначала приехала одна, потом другая, а уже затем реанимация», — цитирует Викторию Колосову «Чемпионат.com».

Ранее академия «Строгино» прокомментировала смерть 17-летнего футболиста.