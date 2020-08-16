РФС выразил соболезнования в связи со смертью 17-летнего футболиста

Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на смерть 17-летнего футболиста Михаила Колосова.

Игрок команды ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» скончался 15 августа во время матча на базе в Рублево. Колосов внезапно потерял сознание, после чего у него начались судороги. Он был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его.

«Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова. РФС выяснит обстоятельства гибели игрока», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Ранее генеральный директор общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что организация отправила заявление в Следственный комитет с просьбой разобраться с причинами смерти бывшего футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова.